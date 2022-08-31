青馬大橋的士與兩私家車相撞　釀5傷送院

今日（31日）晚上9時許，青衣青馬大橋往大嶼山方向發生交通意外，涉及一輛的士及兩輛私家車。據報的士司機一度被困車上，胸口受傷，幸他清醒，其後獲救出車外。的士上一男一女乘客亦受輕傷，另外兩私家車司機亦報稱心口痛，全部共5名傷者由救護車送院治理。警方正調查事故原因。



現場是青嶼幹線青馬大橋上層往機場方向，事發時一輛黑色奧迪（Audi）私家車沿快線行駛，其間中線一輛寶馬私家車疑向右切線，Audi輕微撞到寶馬右邊車尾，兩車司機於是停車，並下車商討撞車事宜。

未料其後一輛市區的士從後駛至，疑收掣不及撞上Audi，的士司機一度被困車上。現場所見，的士右邊車頭嚴重損毁，車門凹陷鬆脫，安全氣袋彈出並染血。而Audi橫亘路中，車頭調轉，安全氣袋亦彈出，部份零件、車頭燈掛在青馬大橋欄杆。至於寶馬右車尾亦有碰撞痕跡，相信是切線時造成。涉事路面遺有一大片油漬，事後拖車到場將各肇事車輛拖走檢驗。

運輸署於晚上9時58分宣佈，因交通意外，青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向）的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用上層餘下行車線以及下層行車線行車。