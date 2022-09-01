海關破洗黑錢集團拘4男　涉大量開戶處理近萬宗交易　涉款逾4億

海關於周一（8月29日）採取代號「月影」執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，集團用多個傳統、虛擬銀行戶口及虛擬貨幣交易平台，清洗約4.11億元黑錢。行動中海關出動30人搜查4個處所，以涉嫌洗黑錢罪拘捕3名21歲及1名36歲男子。海關指，36歲男子為洗黑錢集團主腦，招募3名21歲男子開設64個個人銀行帳戶，處理逾9,000宗可疑交易款項。所有人獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。



海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，去年12月海關破獲一宗3億8400萬元洗黑錢案並拘捕1男1女，海關經深入調查和資金流向分析後，鎖定及拘捕3名21歲男子。三人涉嫌於2019年10月至2021年11月期間，在本地9間傳統銀行及2間虛擬銀行開設64個個人帳戶及一個虛擬銀行帳戶，並用這些帳戶處理逾9,000宗可疑交易的款項，清洗約4.11億元黑錢。

主腦招募3青年 被捕4人均有黑社會背景

海關其後拘捕一名36歲男子，懷疑為集團主腦，報稱住私人樓宇及做散工。他涉嫌招募上述三人開設個人銀行戶口犯罪，三人被招募時年僅18至19歲，報稱為學生及餐廳員工，月入零元至3萬元不等，他們均是中學學歷及主要報稱居住公屋單位。據知，被捕4人均有黑社會背景。

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短時間開設64個個人戶口 處理大量交易

海關財富調查第一組指揮官黃貞富表示，三名21歲男子的銀行戶口交易有多個疑點，包括短時間內開設64個個人銀行戶口，其中一名被捕人連續3日在4間銀行開戶；另一人同日於3間銀行開戶，他們報稱開戶用作個人儲蓄用途，惟戶口數量惹人懷疑。此外，被捕人的個人收入及其名下戶口交易紀錄極不相稱，有2名被捕人於2019至2020年的報稅收入約2萬元，另一人沒有報稅紀錄，他們名下亦沒有任何物業，但戶口卻有逾9000宗交易紀錄。直至2020年下半年，有關戶口被銀行停止運作。

單日最高次數達82次 最大金額達750萬元

涉案戶口亦有多種可疑的交易模式，例如4800宗大額交易來自700個不同的第三者戶口（包括空殼公司及一間已結業的找換店）轉帳或來自櫃員機的現金存款。海關指，該批第三者戶口及公司與被捕人毫無關係，大部份戶口於短時間內轉自其他戶口，企圖掩人耳目洗黑錢。單日最高次數達82次、最大金額達750萬元。

以「泰達幣」洗錢 總額達2100萬元

被捕人用櫃員機的現金存款達1,500次，單次最大金額達297萬元，涉款總數約7,800萬港元，佔整體交易兩成，有關交易涉及一間已結業的找換店。海關亦發現其中一名被捕人用虛擬交易平台進行大量不尋常交易，總額達2100萬元包括泰達幣。他將泰達幣轉換成美金，再存入本地銀行戶口，或於平台收取泰達幣後直接轉錢予電子錢包。據了解，主腦不會親自處理款項，他以數萬元酬勞招攬他人協助洗黑錢。

海關人員於8月29日採取行動，突擊搜查分別位於油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位拘捕3名21歲男子，之後再於大角咀拘捕36歲男子。海關人員除以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該4名懷疑涉案男子，亦檢取了一批涉案物品，包括2部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡，人員正調查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。