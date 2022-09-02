九龍城劫案｜七旬婦被箍頸搶腰包　失1.6萬元財物　警拘一南亞漢

上月九龍城一名老婦在深夜被2名男子搶手腰包，損失1.6萬元現金、銀包、手機及八達通。警方經調查後，拘捕一名南亞裔男子，涉嫌行劫罪。今日（2日）上午10時，警方將會舉行記者會交代案件詳情。



九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳智超督察交代案情。（馮國良攝）

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳智超督察交代案情指，8月22日凌晨約3時，警方收到市民報案，指一名74歲老婦在九龍城廣場外，被兩名男子搶劫。當時一名男子從後掩蓋老婦雙眼，另一人則乘亂搶走老婦的腰包，二人得手後隨即乘單車往九龍塘及深水埗方向逃走。老婦的腰包內有1.6萬元現金及個人財物。

警方隨即展開情報搜集，並翻查大量閉路電視錄影，成功鎖定兩名疑犯的身分。警方於8月31日上午，探員在其中一名疑犯位於旺角區的住所外埋伏，最終成功將其拘捕。探員在單位內搜出疑犯案發時身穿的衣服及檢獲數百元現金。疑犯為28歲印度籍男子，來港7年持「行街紙」，報稱無業。他現正被警方扣查。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方呼籲，如有任何市民目擊事發經過，請立即與九龍城警區刑事調查隊聯絡，電話36617848。

徐婆婆得知警方已拘捕疑犯，雙手合手笑道：「拉咗好咯。多謝個天保祐，多謝警察。」（馮國良攝）

+ 2

事發於8月22日凌晨近3時，74歲徐婆婆在九龍城賈炳達道128號九龍城廣場對開執拾紙皮，期間有2名騎單車的男子駛至，合力搶走徐的腰包，賊人得手後往獅子石道方向逃去，附近便利店職員為徐婆婆報警。徐婆婆平時在賈炳達道公園對開露宿，腰包內有約1.6萬元現金、銀包、手機及八達通，而現金為兒子給予的生活費。