警搗銅鑼灣釣魚機賭檔　拘9人包括3通緝犯

灣仔警區反三合會行動組第二隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（1日）晚上約6時20分進行反非法賭博行動，突擊搜查銅鑼灣堅拿道西一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲4部釣魚機、2部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器等物品及約1360元賭款。

行動中，單位內一名37歲姓林的本地男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。另外4名本地男子、1名非華裔男子、1名本地女子及2名非華裔女子，年齡介乎33至60歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。8名被捕男女同時涉嫌違反限聚令，人員將向他們發出定額罰款通知書。其中，人員發現一名38歲姓馮男賭客、46歲姓林男賭客及51歲非華裔女賭客為被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，做好防疫措施，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。