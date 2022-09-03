深水埗男童命案｜5歲仔昏迷送院亡　母激動企跳「半天吊」獲救

深水埗發生涉及幼童的命案。今日（3日）凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2Ｍ號唐樓一名女住客報案，她激動報稱其年幼兒子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子危坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員立即登樓破門入內救人，卻赫見一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，當時仍有微弱呼吸，但由救護車送往廣華醫院搶救後，證實不治；女事主則及時被拉回安全位置，情緒十分激動，由救護車送往明愛醫院，再轉送瑪嘉烈醫院治理。深水埗警區重案組現正追查男童死因。



根據附近居民拍攝的片段可見，人員救援期間，女事主已整個人跌出窗外，幸得警員及消防員緊緊將其捉住，才不致於墮樓，但女事主至少於窗邊及外牆「半天吊」近1分半鐘，險象環生，最終消防員升起雲梯協助，內外合力將女事主救回。據悉，當時擾攘長達10分鐘，至少有一名西九龍衝鋒隊姓王警員及一名姓李消防員，一左一右合力將女事主捉實，成功制止墮樓慘劇。

現場消息稱，女事主姓黎（34歲），育有9歲長女、案中5歲次子及年約2歲幼子。長女及幼子交由女事主的胞姊照顧。據悉，案中死亡的次子，身形瘦削，皮黃骨瘦，身形如2至3歲一般瘦弱。事後有親友趕抵了解；案發單位業主亦到場協助調查。

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大批警員在場調查。（張家豪攝）

女事主獲救後情緒激動送院。（張家豪攝）

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