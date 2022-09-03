深水埗兇殺案｜5歲童全身有30多處不同傷勢　涉長時間虐待

深水埗發生5歲男童謀殺案，其懷孕5個月的母親企圖跳樓獲救，事後涉案被拘捕。消息指，男童滿身傷痕，且懷疑營養不良，瘦骨嶙峋，在單位內被發現時已陷昏迷，送院後不治。警方調查後認為案件有可疑，列作謀殺案處理。深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪將會交代案件詳情。

警方指出，死者有發展遲緩及情緒問題，易發脾氣，不排除因而發生今次的事件。死者全身由頭至腳有30多處不同傷勢，包括瘀傷、刮傷，其臉部有多處瘀傷，新傷舊患都有，警方正調查昨日有無人曾對死者進行虐待。鄰居指較少見到死者，警方相信死者長期被困在家中房間。

死者就讀幼稚園低班，1月時已最後上實體課，當時的照片可見死者健康。後來第五波疫情後轉為上網課，其後家長以不同藉口，向校方稱不上網課或實體課。警方不排除稍後有更多人被捕。涉事家庭沒有家暴紀錄，錄顯示被捕人士疑因曾生育，而有情緒問題。



事發於今日（3日）凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2Ｍ號唐樓一名女住客報案，她激動報稱其子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子危坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員立即登樓破門入內救人，卻赫見一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，送院後證實不治；黎婦則及時被拉回安全位置，情緒十分激動，亦送院治理。