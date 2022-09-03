深水埗兇殺案丨孕母疫下照顧遲緩兒釀悲劇　醫生指屬高風險家庭

深水埗今日（3日）凌晨發生兇殺案，一名5歲男童被發現於寓所內倒斃，全身多處傷痕，相信被長期虐待，而疑因產後有情緒問題的33歲母親事後企圖跳樓自殺，幸得救援人員及時到場營救，經警方調查後，估計男童可能有發展遲緩之問題。

精神科醫生表示，今次個案可被歸類為高風險家庭，複雜的家庭背景令照顧發展遲緩的幼兒一事難上加難，令家庭照顧者的壓力大增，從而以虐兒的方式發洩負面情緒，待情緒「爆煲」後更萌生自殺念頭。加上疫情下，社會接近停擺，學校及社福機構亦難以恆常評估兒童狀況，以致今次悲劇發生。



精神科專科醫生黃宗顯表示，涉事個案因經濟拮据、母親產後情緒不穩、幼兒數量多，以及父親長期疏離等因素，都可被歸類為高風險家庭，即照顧者未必能履行照顧幼兒的日常生活功能，當中包括衣食住行、醫療及教育等，以致作為主要照顧者的母親，可能將壓力發洩到兒童身上，以致虐兒慘況不時發生。

加上疫情在港肆虐近2年多下，學校難以分擔母親的照顧壓力，令罹患適應障礙症、焦慮症及抑鬱症的風險增加，而當照顧者壓力到達臨界點「爆煲」後，絕望念頭便繼而產生，誤以自殺為出路結束生命。

精神科專科醫生黃宗顯呼籲，精神健康不容忽視，應盡早把握治療良機。（資料圖片）

發展遲緩多屬先天 患者現自閉易怒症狀

發展遲緩指在兒童生長過程中，腦部發展異常或停止。黃醫生指，多數案例屬先天成因，以致病患兒童的運動發展、心理情緒、溝通表達、或對社會適應及認知能力等方面、或部分的領域成熟速度較慢。

而後天的社會環境因素方面，案中5歲兒童被指懷疑被長期困在家中房間，甚少與外界接觸，亦為加劇發展障礙的有關不良情況的原因，可能導致患病兒童出現情緒不穩或行為問題，例如自閉、易怒、智力及專注力不足，甚至自殘等症狀，變相增加照顧者的負擔。

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疫下各界難逃責任 及時變通家訪救人

兒童情緒不穩，令照顧者難以管教，對此黃醫生則建議，如案中這類高風險家庭，社會上各單位如朋輩、學校或社工等，亦有責任伸以援手，惟他亦強調，一般治療發展遲緩的幼兒，都需要花上數年時間醫治，當中需持久配合職業治療、言語治療、物理治療等專業意見，病患小孩的照顧者往往需投放大量精神及時間參與治療。

被問到現時本港針對幼兒發展障礙的支是否足夠，黃醫生亦坦言未必足夠，他指出社福機構一般都是以傾談輔導為主，再配合家訪。惟疫情下，透過視像通話進行線上會面幾乎成為現今診症方式，以致實際面對面的接觸大大減少，他強調如察覺有異，身邊人及社福界人士應在評估疫情風險後，應變通多加進行家訪，才能確保幼兒的安全，他續呼籲，精神健康不容忽視，盡早把握良機治療，盡快尋求精神科醫生協助，才是治療的最佳方法。