深水埗反黑搗破無牌酒吧　21人被捕

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，昨日（3日）晚上約11時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「虎撲」（TIGERSURGE）的反罪惡行動，突擊搜查位於長沙灣道883號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警方拘捕一名45歲姓郭本地女負責人，涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。



另外，單位內15名本地男子、4名本地女子及一名持雙程證的內地女子，年齡介乎31至68歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員於行動中檢獲11支烈酒、約200罐啤酒及一批音響設備。所有被捕人現正被扣留調查。

深水埗反黑於區內搗破無牌酒吧，拘捕21人。（警方圖片）

深水埗反黑於區內搗破無牌酒吧，拘捕21人。（警方圖片）

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，切勿以身試法。警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。