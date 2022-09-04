九龍城警「犁庭掃穴」拘38人　 酒吧男顧客用他人針卡截圖被捕

警方於上周五及六（2日及3日）一連兩晚展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）反罪惡行動，巡查多個區內娛樂場所，並搗破兩個位於土瓜灣工廈內的非法百家樂賭檔。行動中人員拘捕38人，當中一名男顧客疑使用他人的電子針卡螢幕截圖進入酒吧消遣，涉嫌「行使虛假文書」被捕。



昨晚10時，西九龍機動部隊聯同九龍城分區雜項調查小隊，在太平道一間酒牌處所內發現一名33歲姓葉男顧客，懷疑使用他人的電子針卡螢幕截圖進入酒吧消遣，人員遂拘捕該名男顧客涉嫌「行使虛假文書」。

此外，九龍城警區反三合會行動組人員於前晚10時，突擊搜查土瓜灣道一工廠大廈單位，搗破一個非法百家樂賭檔。人員拘捕一名65歲姓鄧女子，她涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。另外12名男女（22至26歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。行動中人員共檢獲兩張百家樂枱、約6.4萬元現金賭款及約1萬元籌碼。

涉案男子被押上警車。(警方提供圖片)

同日下午約5時，九龍城警區特別職務隊亦突擊搜查土瓜灣旭日街一個工廠大廈單位，搗破一個非法百家樂賭檔。行動中，警方分別拘捕一名65歲姓方女子，她涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），兩名26歲姓甘男子及45歲姓陳女子涉嫌「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。另外21名男女（21至73歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。行動中警方共檢獲一張百家樂枱、大量啤牌、約2.5萬元現金賭款及約20萬元籌碼。

另一方面，紅磡分區雜項調查小隊人員於德安街一間酒牌處所巡查期間，發現一名50歲本地男顧客在非飲食時間內沒有戴上口罩，人員遂向該名男子發出定額罰款通知書。