96歲老婦疑新渡輪上墮海失蹤　跨部門海空搜救

今日（4日）晚上7時許，警方接獲一名姓徐（68歲）女子報案，指她與約96歲的姓黃母親乘搭從梅窩開往中環的新渡輪時，母親稱欲到廁所，惟10多分鐘過後仍未返回座位，其女兒感擔心並前往查看，卻發現母親已不知所蹤，但在低層遺下母親的鞋，懷疑她墮進海中。水警及消防輪接報趕往搜索，惟暫未發現老婦蹤跡。涉事船隻其後停泊於中環6號碼頭，有警員登船調查及搜索。其後一對男女帶同一張輪椅登上警車協助調查。據了解，老婦患有精神病及其他身體病。



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警方表示，報案女子指事發時正與姓黃（96歲）母親乘坐一艘由梅窩開往中環的渡輪，但其母其後失蹤。警方、消防處、飛行服務隊人員到場搜救，暫時未有發現，搜救行動仍在進行中。經初步調查後，案件列作「企圖自殺」處理。

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