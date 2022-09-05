民主黨「據點工作室」被指無牌製月餅　多部門到場調查

民主黨位於大圍村第1街的「據點工作室」被指無牌製造月餅，警方聯同食環署、海關等部門人員今日（5日）進行調查。現場消息指，警方起初接獲上址有黑工投訴，調查後未有發現，但懷疑有人無牌製造月餅，及後食環署到場初步調查後，在工作室內發現有月餅原材料，暫未見到有違法行為，但會再進一步調查事件。《香港01》致電據點了解，負責人否認指控，稱其月餅均於持牌工場製造，直指「莫名奇妙」，其後經銷商「竹安」亦發聲明否認在上址製造月餅。



據悉，警方早前接報指上址有黑工，到場調查後未有發現，但懷疑有人無牌製造月餅。今日下午5時許，食環署接獲警方轉介，3名職員到大圍村第1街的「據點工作室」，並進行調查，逗留10多分鐘後離開，未見檢走任何證物。晚上7時許，海關商品說明條例人員一行5人到場，其中3人進行工作室調查。

負責人對指控感莫名其妙

據點負責人林小姐接受電話訪問指，警方起初指控其工作室懷疑有黑工，而食環署人員到場調查時，則沒有交代原因。林批評有關指控並不成立，感到莫名奇妙及無奈。她指，月餅於持牌工場製造，早前已起貨，按照客人訂單，部分會送到上址工作室入盒，然後供客人領取。至於被指工作室有黑工，林小姐稱曾招待朋友使用場地，認為黑工說法沒有理據。

而該批月餅的經營商為竹安，該團隊回應傳媒查詢指，竹安團隊所售賣的月餅全部經由持牌供應商生產，並於早前已全數交貨予團隊進行包裝；竹安團隊並沒有在上述地址製作任何月餅；上述地址只屬竹安團隊月餅的包裝點及自取點，並非製造工場。

翻查資料，據點在7月時於社交平台Facebook的專頁發文出售月餅禮券，題為「買月餅撐林卓廷 | 早鳥優惠至31/7」，當中標明4個領取點，其中一個為據點工作室。記者到旺角的領取點查看月餅包裝，可見上面標明製造商名稱及地址。