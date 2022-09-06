大埔可疑車連環撞3車再撞傷警後逃去　31歲男子涉藏毒等6罪被捕

大埔日前一輛可疑車，在警員於科研路近屋苑「朗濤」對開迴旋處調查一宗案件期間，突然加速駛走，連撞警車及另外兩輛停泊於路邊的私家車，並撞傷一名男警。警方經調查後尋回涉事可疑車輛，並繼前日（4日）拘捕一名24歲男子後，昨晚（5日）再拘捕一名31歲男子，他涉嫌狂亂駕駛而傷人及藏毒等6宗罪。



事發於上周六（3日）凌晨約零時，一輛警車前往科研路近屋苑「朗濤」對開迴旋處調查一宗案件，惟其中1名男警落車後，路邊突然有一輛可疑私家車加速駛走，連環撞向警車及另外兩輛停泊於路邊的私家車，男警亦閃避不及被撞倒，可疑車輛最終往創新路方向逃去。警方將案件列作「狂亂駕駛」處理，交由沙田警區刑事調查隊接手跟進；捱撞男警腳部受傷，被送往沙田威爾斯親王醫院治理。

沙田警區刑事調查隊人員經深入調查後，在上水區尋回該輛可疑車。警員於9月4日在田心區先拘捕一名24歲姓黃男子，涉嫌因狂亂駕駛而傷人。另外，人員昨晚約11時在大埔科進路一單位再拘捕一名31歲姓袁男子，涉嫌因狂亂駕駛而傷人、駕駛時沒有第三者保險、停牌期間駕駛、盜竊、行使虛假文書及藏毒，並在單位內檢獲少量懷疑「冰」毒及一張懷疑虛假身份證。31歲被捕男子現正被扣留調查。