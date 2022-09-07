直播｜勞福局長孫玉菡：天秤基座明顯出問題　工字鐵整個反起

安達臣道精進建築地盤冧天秤。今日（7日）上午10時許，秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃辦公室，貨櫃再倒下壓倒工人，至少導致8人受傷，其中1人當場死亡，另1人送往聯合醫院搶救後不治。

警方及消防處代表於下午交代事件，指一名工人現時仍被困，救援人員正全力搶救，又指出該名工人被困於天秤底部，人員暫時只能見到其下半身，初步嘗試與他溝通時亦無反應。消防又指天秤重約65噸，救援行動需要不同工具及作出風險評估。勞工及福利局局長孫玉菡及勞工處助理處長（職業安全）陳家禮將會見傳媒交代事件。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府高度關注事件，他已向行政長官匯報初步情況，又表示對死傷工友深感難過，向家屬致深切慰問，社署已開始聯絡家屬及會提供幫助。

將向所有天秤地盤展開安全檢查

孫玉菡又指勞工處已就意外開始調查，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，可見整個天秤倒塌、「工字鐵成個反起咗」，處方已向地盤發出暫時停工通知書，並會向全港有使用天秤的地盤展開安全檢查，孫指出天秤的設計、安裝、驗收均有法例規管，由專業人士確保合法才可使用，處方會繼續循工友、相關人士了解，希望盡快調查清楚事件及需要負責人士。

一名工人仍在搶救中 消防嘗試溝通無反應

消防表示人員於到場後發現一個10米高、30米長天秤塌下，壓住6個6米長貨櫃，消防人員於34分鐘內將6名被困傷者救出，另外2名輕傷工人於人員到場前自行疏散。消防人員經點算後發現一名傷者失蹤，現時仍在拯救當中，並正調動一部重650噸大型起重機到場，希望吊起天秤後，由消防坍塌搜救專隊以重型剪刀及千斤頂將傷者救出。

天秤今早曾使用 倒塌時無負重

消防又指據地盤負責人表示，地盤於6月時接收，8月興建數個天秤並開始使用，而涉事倒塌天秤於今早曾經使用過，而於倒塌時並沒有負重。救護於到場後發現9名傷者，1人頭顱骨折及大量出血，當場明顯死亡；另外3名傷者嚴重受傷、清晰程度下降、身體有骨折，被救出時已無意識，其中一人被送聯合醫院後證實不治；另外4名傷者手腳擦傷，一名傷者仍在現場拯救當中。

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成兩死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（鄭子峰攝）

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意外造成兩死六傷，傷者中1人昏迷，其餘5人清醒。消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。救護員接報到場救援，警員則調查意外成因。

意外地盤由「精進建築」承建，《香港01》致電母公司興聯集團，接線職員表示：「我哋冇回應，唔好意思。」根據「興聯」網頁資料，精進建築投得由香港房屋協會批出位於安達臣道石礦場「R2-2號」地皮之資助出售房屋興建項目，項目內容包括興建兩座21層高及3座15層高住宅大廈，提供總共1403個單位。

工業傷亡權益會對意外感震驚及難過，職員正分別前往現場視察，及趕赴醫院嘗試接觸傷者家屬，以提供適切協助。

勞工界立法會議員郭偉強對事件表示極度關注及震驚，指大型天秤倒塌屬於少見，而且造成多人傷亡，對業界造成好大打擊。他稱現時難以掌握天秤倒塌原因，工聯會已派員到醫院接觸工友及家屬，以提供支援。