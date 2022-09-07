直播｜安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃辦公室2死6傷　消防尋失蹤工人

安達臣道精進建築地盤冧天秤。今日（7日）上午10時許，秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃辦公室，貨櫃再倒下壓倒工人，至少導致8人受傷，其中1人當場死亡，另1人送往聯合醫院搶救後不治。



安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成兩死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（鄭子峰攝）

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意外造成兩死六傷，傷者中1人昏迷，其餘5人清醒。消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。救護員接報到場救援，警員則調查意外成因。

意外地盤由「精進建築」承建，《香港01》致電母公司興聯集團，接線職員表示：「我哋冇回應，唔好意思。」根據「興聯」網頁資料，精進建築投得由香港房屋協會批出位於安達臣道石礦場「R2-2號」地皮之資助出售房屋興建項目，項目內容包括興建兩座21層高及3座15層高住宅大廈，提供總共1403個單位。

工業傷亡權益會對意外感震驚及難過，職員正分別前往現場視察，及趕赴醫院嘗試接觸傷者家屬，以提供適切協助。

勞工界立法會議員郭偉強對事件表示極度關注及震驚，指大型天秤倒塌屬於少見，而且造成多人傷亡，對業界造成好大打擊。他稱現時難以掌握天秤倒塌原因，工聯會已派員到醫院接觸工友及家屬，以提供支援。