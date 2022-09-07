大學女生墮騙徒陷阱　自願假冒公安　助老千騙他人數百萬元

警方今日指出，8月21日至9月17日期間展開名為「高岸」（UPSHORE）的打擊電話騙案行動，於9月3日在秀茂坪區拘捕一名18歲姓馮女大學生，涉嫌以「以欺騙手段取得財產」。她涉嫌於案中假冒內地公安，為受害人安裝手機程式及騙取現金。她較早前曾接獲假冒內地公安電話，訛稱她干犯內地洗黑錢，誘使她假冒內地公安以換取「清白」，相信她在案中未有蒙受任何金錢損失或收取任何報酬。

人員另於9月5日在長沙灣拘捕另一名31歲姓梁涉案男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他涉嫌為案中其中一個傀儡户口持有人，試圖提走涉案騙款時被捕。

警方今年8月18日至9月3日接獲4宗報案，指3男1女受害人，年齡介乎65歲至79歲，報稱曾接獲假冒衞生署職員及內地公安電話，指他們的個人資料被不法使用，涉嫌干犯內地洗黑錢罪行需要接受調查。騙徒更偽造文件如拘捕令等，令受害人信以為真。騙徒亦要求受害人提交個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址、銀行賬戶及銀行卡密碼等，並需要提交手機自拍以證明其清白。

騙徒其後更假冒內地公安親身到訪受害人住所，以資產審查名義騙取受害人現金，又或以需要監控為藉口，於受害人手機安裝名為「安全防護」的遠端惡意程式，遙距控制受害人手機安裝網上銀行程式，以及用受害人個人資料開立網上銀行賬戶。受害人不知情下，將他們賬戶內的存款匯至多個傀儡户口。案中的4名受害人被騙取合共約513萬元。

兩名被捕人現正獲准保釋候查，分別須於9月下旬及10月上旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第八隊跟進。在本案中，警方暫時成功攔截約25萬元騙款。警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。