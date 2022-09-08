海關連破兩案檢逾7百萬元毒品　揭兩父子收5千元寄藏毒包裹赴澳洲

海關連破兩宗毒品案，先後拘捕4人，檢獲毒品市值超過748萬元。其中一對被捕的父子，只收取5000元報酬，涉嫌多次寄藏有冰毒的空郵包裹往澳洲，毒品則藏在燈籠、卡通模型的夾層內，以逃避檢查。



海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫交代案件（陳浩然攝）

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，今年8月9日，海關機場科人員跟據風險評估，揀選查驗一批報稱為燈籠的空運包裹，發現9盞燈籠內，藏有合共3公斤的懷疑冰毒。 海關毒品調查科經深入調查後，於8月15日在屯門郵局截查一個報稱為模型機械人的包裹，遂打開檢查，發現模型外表無異，惟異常地重，再仔細檢查模型的山丘佈景擺設時，認為手工粗糙不尋常，人員將它鋸開，發現內裏裝有3公斤的懷疑冰毒。

燈籠、模型各藏三公斤冰毒

海關於昨天（7日）於葵涌一物流公司，截查了3箱同樣報稱為模型擺設的貨物，亦在同款山丘佈景擺設模型，發現3公斤的懷疑冰毒。以上3宗案件的貨品均準備寄往澳洲，毒品市值約510萬。

海關鎖定目標人物，於昨晚在屯門區，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩名涉案男子，他們關係為父子，26歲兒子從事模型加工工作，有黑幫背景，60歲父親則為退休人士。海關押解他們到旺角一個住宅單位，再於一個「火球」模型內搜出3公斤的冰毒，市值為170萬。調查所得，相信父子兩人收取5千元報酬，將有關貨品寄出。

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本地男子涉文件夾藏毒被捕

另外，海關昨日（7日）下午於新蒲崗一帶進行反毒品行動，在一個私人屋苑對出，截查一名27歲本地男文員，並於他身上文件夾的膠卡片內，檢獲340克懷疑海洛英。人員遂到男子上址一住宅單位搜查，檢獲約230克懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，並拘捕單位內另一名27歲本地男地盤工人，毒品市值約68萬港元。