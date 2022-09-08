深水埗警方閃電「偵破」懷疑偷狗案　揭出一段陌路人護犬溫情故事

深水埗警方昨（7日）晚上７時許，接獲一名狗主報案，懷疑有兩名人士在南昌街偷去其貴婦狗，警方高度重視案件，深水埗警區動物罪案警察專隊及深水埗分區特遣隊人員在接報後翻查大量閉路電視記錄，翌日「破案」，尋回貴婦狗，並發現案件為誤會一場，內裏更有一段陌路人護犬的溫情故事。



該名狗主報案時稱，他帶其貴婦狗「阿Ｂ」途經南昌街一店舖時，他進入店內，其「阿Ｂ」不願入內，留在店門外。他未幾走出店外，「阿Ｂ」竟然失蹤了。有途人報稱，見到一對男女將門外的貴婦狗抱走。

因懷疑有人在鬧市街頭公然偷狗，警方高度重視。警方在翻查附近店舖的閉路電視後，終發現一些線索，相信兩名懷疑「偷狗賊」，將「阿Ｂ」抱入深水埗區一間獸醫診所內。警方今日（８日）上午進入該獸醫診所，發現「阿Ｂ」毫髮無損。警方經深入調查，獲悉抱走「阿Ｂ」的男女，為獸醫診所的職員，亦是愛犬人士，他們抱走「阿Ｂ」並非偷狗，而是為了護犬。

他們當時見到「阿Ｂ」獨留街外，誤以為該貴婦狗走失或被人遺棄。因當時天色已晚，擔心貴婦狗若走出街頭，可能會被車撞，為安全起見，將狗狗帶到獸醫診所作檢查及暫時棲身，稍後再聯絡狗主或報警。豈料翌日警方已到達獸醫診所。兩名愛犬人士，將寵物歸還給報案人。案件告大團圓結局。