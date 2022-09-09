毒販自製可卡因月餅寄澳洲　警拘3人檢1公斤毒品　市值88萬元

臨近中秋，物流中心因節日變得繁忙，有不法份子渾水摸魚，將毒品藏在自製的月餅內，再寄往外國謀利。警方近日採取行動，在葵涌一個物流中心檢獲5罐「毒品月餅」及在上水拘捕3人涉嫌販毒，並檢獲約1公斤毒品，市值約88萬元。



近日有不法分子會將毒品偽裝成月餅寄往澳洲。（楊嘉朗攝）

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葵青警區重案組第二隊督察梁駿軒交代案情指，警方收線報指近日有不法份子將毒品偽裝成月餅寄往澳洲。經深入調查及情報分析，警方迅速鎖定一名21歲中國籍男子。葵青區刑事部門聯同特別職務隊、特遣隊採取連日行動，在葵涌一個物流中心檢獲5罐月餅，並在月餅中發現480克懷疑可卡因。

警方再於周三（7日）在上水清河邨拘捕2男1女，年齡介乎18至50歲，分別報稱速遞員及無業，三人涉嫌干犯販運危險藥物罪。探員在單位搜出11個手製月餅，內藏415克可卡因毒品，另檢獲一包重約156克的可卡因粉末，以及一批製作月餅的工具，包括月餅模、月餅包裝袋及熱風機。警方相信被捕三人利用工具將毒品收藏在手製月餅中，再寄往外地。行動中，警方檢獲共1公斤懷疑毒品，市值約88萬港元，被捕人士正被拘留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人士被捕。

梁駿軒續指，被捕三人中有一對男女為情侶關係，男方有黑社會背景。被捕人用顏料製作月餅，內藏毒品，不能食用，其外觀亦與真月餅有分別，但實際成份仍有待政府化驗所檢驗。時近中秋，警方留意到有不法分子借物流中心節日繁忙，趁機混水模魚，將毒品寄往外國。警方會繼續採取情報主導的行動，主動打擊毒品。