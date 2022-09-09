安達臣道冧天秤｜死者家屬認屍 潘浩鈺母親哭成淚人
撰文：凌逸德
出版：更新：
秀茂坪安達臣道3死6傷工業意外，今（9日）晨死者家屬陸續到殮房認屍，其中41歲死者許文明的家屬認屍後神情哀傷離去，沒回應記者問題。由於許是家庭經濟之柱，家人頓失所依，前路茫茫，工權會將統籌籌款事宜，協助他們渡過難關。而潘浩鈺及徐學培的家屬亦有到來認屍，其中潘母哭得死去活來，令人心酸。
事發於前日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6人受傷。41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡；22歲工程師助理潘浩鈺身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治；25歲外判工程師徐學培被困天秤底部，在事發後約7小時後被救出，當場被證實不治。其餘6名傷者分別送往伊利莎伯醫院和聯合醫院治理。
安達臣道冧天秤｜22歲死者遺抑鬱母 叔父哭訴事故是人為疏忽安達臣道冧天秤｜家屬晤承建商 工權會：一家庭接受恩恤金安排安達臣道冧天秤｜多個慈善團體向死傷者家屬撥款應急安達臣道冧天秤｜警方：至今向10多人錄口供 將查是否涉人為疏忽安達臣道冧天秤｜三家庭痛失至親 家屬路祭 電工遺孀傷心拭淚安達臣道冧天秤｜兩貨櫃辦公室被壓至凹陷變形 貨櫃內一片狼藉安達臣道冧天秤｜東九龍總區重案組搜證 相關人員視察天秤基座安達臣道冧天秤｜被困天秤底7小時不治 25歲死者為外判工程師安達臣道冧天秤｜房協向死者家屬發$30萬撫恤金 地盤即時停工安達臣道冧天秤｜孫玉菡：基座明顯出問題 將檢查全港地盤天秤安達臣道冧天秤｜22歲工程師助理送院亡 死者母：賠返個仔畀我安達臣道冧天秤｜倒塌天秤重65噸 消防指救援有難度