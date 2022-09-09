安達臣道冧天秤｜死者許文明家屬認屍　哀傷離去

秀茂坪安達臣道3死6傷工業意外，今（9日）晨死者家屬陸續到殮房認屍，其中41歲死者許文明的家屬認屍後神情哀傷離去，沒回應記者問題。由於許是家庭經濟之柱，家人頓失所依，前路茫茫，工權會將統籌籌款事宜，協助他們渡過難關。



事發於前日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6人受傷。41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡；22歲工程師助理潘浩鈺身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治；25歲外判工程師徐學培被困天秤底部，在事發後約7小時後被救出，當場被證實不治。其餘6名傷者分別送往伊利莎伯醫院和聯合醫院治理。