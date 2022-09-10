警連搗非法酒吧、淫窟及賭檔　5人被捕　10酒客被罰款

荃灣警區反三合會行動組聯同特別職務隊，昨晚（9日）在沙咀道一工廈搗破1間無牌「樓上吧」，檢獲12支烈酒、72罐啤酒及一批酒吧設備。姓林（22歲）男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被捕，正被扣查；5男5女（14至32歲）酒客則涉「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反第599G章被罰款。



另外，旺角警區特別職務隊昨日展開代號「搜鷁（STEMPICKER）」掃黃行動及「蓄勢（FULLBOOM）」冚賭行動，在上海街456號搗破1間賣淫場所，檢獲記帳簿、避孕套、潤滑劑、毛巾等證物。姓伍（65歲）男子涉嫌「管理賣淫場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，人員亦在通菜街72號一單位，搗破非法釣魚機賭場，檢獲3部釣魚機、2部射擊遊戲機、1部雀鳥機、一批遊戲卡、讀卡器及200元賭款。姓陳（50歲）男子涉嫌「管理賭博場所」及違反第599F章被捕；1名本地女子及1名內地女子（58及36歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕及被罰款。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬報到。