前僱員夥女友穿公司櫃桶底　偷$2,600萬泰達幣套現買車買樓

警方早前接報，指一間新加坡金融科技公司的虛擬貨幣戶口，被一名香港分部僱員，夥同女友及其弟，盜取價值約港幣2,600萬的320萬個泰達幣（USDT），其後再套現及購買住宅物業及私家車。經網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）調查後，昨日（9日）以「盜竊」及「洗黑錢」罪將3人拘捕。



網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，早前接獲一間新加坡金融科技公司之香港分部報案，指其一名負責財務管理的前員工懷疑利用職務之便，盜取320萬個名為泰達幣（USDT）的虛擬貨幣，價值約港幣2,600萬。

網罪科接手調查，經資金流分析，追蹤被盜貨幣的去向，發現該名前員工於去年11月至今年7月間，分64次從公司的虛擬貨幣戶口，盜取320萬個泰達幣（USDT），並將款項轉移至不同交易平台的電子錢包內，而錢包亦為前員工的女友，以及其女友的胞弟所持有。

昨日（9日）網罪科人員在大角咀及深水埗展開行動，以「盜竊」及「洗黑錢」罪拘捕上述 2男1女，包括該名目前無業的前男員工（26歲），以及報稱會計文員的前員工女友（26歲）及其報稱餐廳侍應的胞弟（23歲），他們現正被扣查，而案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

此外，鄭澤仁又相信，目前已成功起回總值約1,082萬元的部分竊款資產，包括市值617萬元的虛擬貨幣及238萬元現金，惟部分被盜的虛擬貨幣已轉換成現金，其後再用當中的約177萬元，支付2層分別約值730萬元及2,200萬元的本地私人住宅物業的首期、訂金及供款，以及一輛價值約40萬元的私家車。據了解，當中的部分竊款資產，分別用於購買位於大角咀的利奥坊．曦岸、位於長沙灣的維港匯的住宅單位，以及一輛寶馬私家車。

據了解，當中的部分竊款資產，分別用於購買位於大角咀的利奥坊．曦岸、位於長沙灣的維港匯的住宅單位，以及一輛寶馬私家車。（陳浩然攝）

警方留意到虛擬貨幣日益普及，加上其流通性、跨地域性等特點，大大增加追查資產及確認資產持有人的難度，警方藉此呼籲，市民應加倍小心使用虛擬貨幣，好好保護有關戶口及密碼，以免被不法之徒利用；「盜竊」及「洗黑錢」乃嚴重罪行，一旦被判罪名成立，最高可分別被判入獄10年及14年，犯罪得益亦可能會被充公。