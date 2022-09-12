中秋節長假期警新界南截逾2500輛車　拘54人涉販毒及醉駕等

警方在中秋節長假期在新界南打擊酒後駕駛、藥後駕駛以及反罪惡行動，行動期間截獲多架懷疑毒品快餐車，拘捕54人涉嫌販毒、酒後駕駛等罪名，檢獲約6萬元毒品。



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新界南總區交通部及機動部隊人員自9月9日起一連三日在區內展開代號「田狩」（LANDHUNT）反酒後駕駛藥後駕駛及反罪惡聯合行動，人員於晚上及凌晨時份在各主要幹道設置路障，截查共2,558輛車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，人員亦在區內餐廳及酒吧派發宣傳單張，以打擊中秋節長假期酒後和藥後駕駛罪行。

行動中，警方拘捕共34名本地男子、一名外籍男子及一名非華裔男子，年齡介乎21至64歲，涉嫌「販運危險藥物」、「藥後駕駛」、「酒後駕駛」、 「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」等罪行。另外，4名本地男子，年齡介乎28至41歲，則涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名28歲本地男子則涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。另有6名本地男子，年齡介乎28至60歲，被發現為通緝人士被捕。所有被捕人已獲保釋候查，案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

人員在9月10日凌晨在路障截查一輛可疑私家車時，發現兩名分別21及22歲的本地男子涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」，該名21歲男司機亦同時涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。另外，人員亦於另一輛可疑私家車內搜獲一部不屬於司機的電話，該名27歲本地男司機涉嫌盜竊被捕。所有被捕男子已獲保釋候查，案件交由葵青警區刑事調查跟進。

另外，機動部隊人員在9月11日凌晨在葵青路設置路障期間，截查一輛可疑私家車，並於車內搜獲約33.7克懷疑「冰」毒及約20.6懷疑氯胺酮，市值共約3萬元，而該名男司機快速口腔液測試結果呈陽性，人員遂扣捕該名47歲本地男司機涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」，該名男子現正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

交通部執行及管制組人員在11日凌晨在馬鞍山區內巡邏期間，發現路邊一輛私家車形跡可疑，遂截停調查。人員於私家車內搜獲約1.2克懷疑霹靂可卡因，又於女乘客身上搜獲約17.4克懷疑「冰」毒，市值約3萬元，人員遂扣捕23歲本地男司機及22歲本地女乘客涉嫌「販毒」。調查期間，一名39歲本地女子懷疑參與毒品交易，她亦涉嫌「販毒」被捕。三人現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方嚴厲譴責涉案司機的危險駕駛行為。此等不負責任的駕駛行為除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的主要成因。警方對於所有罔顧其他道路使用者安全的駕駛行為絕不姑息，並會盡一切努力將違例司機繩之於法。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。