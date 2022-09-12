香港仔非法賽車│車手余錦昌「新年盃」惹官非　今駕掃把佬再被捕

香港仔非法賽車案，警方拘捕7名男司機及1名女乘客（29至61歲），扣查7輛跑車。其中一名被捕男子姓余（61歲），報稱為商人，據悉為賽車手余錦昌，當時他駕駛一輛橙色「掃把佬」被截獲。翻查資料，今年元旦翌日（1月2日）大埔粉嶺公路曾有多輛超跑涉嫌非法賽車，當時網民戲稱是「格蘭披治新年盃」，警方先後拘捕18人，當中亦包括余錦昌。



▼本港賽車手余錦昌▼



61歲的余錦昌報稱商人，他亦是本港賽車手。根據資料，人稱「昌哥」的余錦昌，是香港車壇前輩人物，參與賽車運動已有近20年時間。多年來他縱橫賽車場，參加過大小不同類型的房車賽和GT賽，如法拉利挑戰賽、雷諾克里歐系列賽、經典Mini賽和華夏盃等，經驗非常豐富兼且多元化，經常是頒獎台的常客。

他於今年元旦翌日亦曾於大埔粉嶺公路涉嫌非法賽車，事後被警方拘捕。惟有人疑心癢難耐，即使早前已違法受查，亦冒險再登戰車，今日（12日）駕駛橙色的「掃把佬（掃把佬Subaru Impreza）」在香港仔的馬路飛馳，結果被警方斷正。

▼2022年9月12日 香港仔非法賽車▼



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警方交代香港仔非法賽車的案情時表示，港島總部交通特遣隊人員今晨發現多輛跑車沿黃竹坑道往深水灣方向高速行駛，胡亂切雙白線，遂展開追截，在香島道成功截停7輛私家車，其中6輛屬超級跑車，包括林寶堅尼 huracan、法拉利 488 Pista、法拉利488 Spider、麥拿倫720S、蓮花 Evora 400等。7名司機分別以涉嫌「危險駕駛」、「非法賽車」及「違例越過雙白線」被捕，其中一輛跑車，因司機並非車主，未能解釋為何掌管該車，司機及一名女乘客涉嫌偷車被捕，所有被捕人士暫准保釋候查，下月中旬向警方報到。

▼2022年1月2日粉嶺公路非法賽車▼



至於今年元旦翌日的非法賽車事件，源於一段網上流傳的影片，顯示於今年1月2日大約早上7時半，有8輛超級跑車無視當時在粉嶺公路上其他正常行駛的車輛，在康樂園附近位置高速往大埔方向行駛，並且在車群中左穿右插。警方高度重視案件，經深入調查後發現當日除了該8輛跑車，共有17輛跑車涉案，途經獅子山隧道高速前往新界方向行駛。警方其後先後拘捕17男1女，以及檢取共12輛跑車，據悉被捕人士包括余錦昌。

▼2022年1月2日粉嶺公路非法賽車網片截圖▼

