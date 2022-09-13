MIRROR演唱會｜西九重案到藝能辦公室搜證　消息指執行法庭搜查令

7月底MIRROR演唱會第4場發生嚴重意外，一塊大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，李啟言（阿Mo）傷勢較嚴重，至今仍留醫。事隔一個多月，警方調查工作仍然持續，今日（13日）下午2時許，西九龍總區重案組探員到藝能位於紅磡商業中心及駿昇中心的辦公室搜證。消息指，警方會執行法庭搜查令。警司鍾雅倫亦有到場。



由於演唱會事故牽涉單位及人員眾多，西九龍總區重案組早前已接見有關人士及錄取口供。據了解，警方8月初曾邀請演唱會舞台工程總承辦商藝能工程有限公司的負責人，以及其聘請的工程師等人，到西九龍刑事總部協助調查。



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藝能7月30日首回應 ：有結果前不便發放訊息

MIRROR演唱會舞台工程總承辦商藝能工程有限公司於7月30日晚上首度發聲明回應事件，表示整個演唱會的舞台製作，由構思、設計、安裝及運作，均由多個單位負責與協商。藝能作為承辦單位之一，正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，冀能盡快查出事故原因。藝能指在調查完成前不便發放任何消息，但承諾會在檢討報告出爐後，詳細向公眾交代事故。

藝能又指，極為關注事故，強調表演者、工作人員及觀眾的安全一直是首要考量。對於有表演人員因舞台屏幕墮下導致受傷，藝能向傷者、其家屬及受影響人士，致以最深切慰問，希望傷者能早日康復。

藝能於7月30日首度發聲明回應事件。

藝能工程有限公司於1985年在香港成立，在大中華地區的演唱會行業發展超過30年，可說是香港最大的演唱會製作、舞美策劃及項目管理綜合演出製作公司，同時為大中華地區少數能承包大型巡迴演唱會項目的公司之一，基本上壟斷了香港紅館的舞台製作生意。

藝能除了舞台製作，亦經營演出設備的租賃和銷售業務，具體包括音響設備、舞台、燈光設備、懸掛裝置、激光設備、視像系統、觀眾坐席、室內/戶外LED幕牆系統、機動升降機和特效裝置等。

▼8月12日 警方檢走起重及升降裝置、鋼索及舞台控制台▼



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▼ 8月7日 警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲 ▼



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▼ 現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼ 7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下 ▼

