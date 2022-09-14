Crostini結業　員工急赴寫字樓執拾物品　送貨員「摸門釘」

西式糕點店Crostini昨（13日）晚在Facebook專頁突然宣布全線結業。結業消息不止惹起大量持餅卡的顧客不滿，有員工今早（14日）亦急急趕返Crostini位於觀塘的寫字樓執拾個人物品。



有員工指，公司早前曾表示會「做到15號」，豈料昨晚突然宣布結業，直指「所有嘢都好突然」，並形容公司處理手法「一啲都唔好」，更指有門市同事於工作期間遇到疑似執達吏上門封舖。她指，受影響員工應有100人，而且仍未出9月份的薪金。有蛋行批發商的送貨員「摸門釘」，亦指Crostini由5月至今未「找數」。



部分入口重門深鎖。（馮國良攝）

《香港01》記者今日到Crostini位於觀塘的辦公室視察，發現有人在搬運貨物，部分入口重門深鎖，只有疑似職員可以進出。有在Crostini工作超過4年在的員工今早急赴辦公室取回個人物品。她接受訪問時指，最近幾日收到消息指「（公司會）做到15號」，惟昨日上班時突被告知是最後一日，她感到十分徬徨，並形容「所有嘢都好突然」。她指現時仍未獲發9月份的薪金。

她續指，上址用作工場及寫字樓，估計超過100名員工受影響，又直言公司的處理手法「一啲都唔好」，例如沒有交代如何應付顧客查詢，指「我哋員工又乜都唔知，客都唔知。」

她指員工近幾日除了盡力「幫啲客清吓coupon外」，亦別無他法，更指有門市同事透露，曾在工作期間遇到疑似執達吏到門市封舖，稱要收回店舖。她指今日返回辦公室只為帶走個人物品，以免被當成公司財產。至於9月份的薪金，她會循勞工處追討。

另外，有蛋行批發商的送貨員登樓送貨，惟「摸門釘」，記者隨即向他表示Crostini已宣布結業，他對此大感驚訝，反問：「執咗？嚇一嚇喎畀你。」他續指：「間嘢幾好生意架喎」，惟指Crostini由5月至今未「找數」，送貨員遂急忙致電聯絡公司。