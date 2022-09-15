綁匪供出打鼓嶺坪洋村藏屍點　波友透露遇害商人疑欠債300萬惹禍

打鼓嶺發生綁架撕票案。一名中年男子約10日前被人綁架，其妻報案求助。警方經調查後，昨（14日）早在粉嶺一餐廳埋伏，先拘捕一名男綁匪，其後再拘捕另一名綁匪。昨午警方新界北總區派出大批機動部隊人員、便衣探員及軍裝警員，掩至打鼓嶺坪洋村搜尋男事主的下落。據知，其中一名落網綁匪其後招認綁架及殺害事主。今早（15日）大批探員在坪洋村附近一間關帝廟的山邊，找到相信是男事主的屍體。

據了解，遇害男事主姓張，報稱為商人，熱愛足球，有參加坊間組織的足球隊。事主的波友昨日亦有到坪洋村了解情況，波友透露事主疑因賭波欠下300多萬元巨債，近期債務纏身，懷疑因此惹禍上身。



大批警員在村內搜索，並手持相片向村內人士查問。

警鎖定一綁匪 昨早餐廳埋伏將其拘捕

消息稱，被綁架的男事主姓張，報稱為商人，平日熱愛足球運動，有參加坊間組織的足球隊，又不時贊助有關足球賽事。事主約10日前不知所終，其妻子於本月6日報案求助。警方接報後，鎖定一名目標男子。警方發現目標男子近月經常光顧粉嶺聯和墟一間餐廳，亦經常駕駛一輛平治私家車出入聯和墟。

探員遂於一星期前到餐廳調查，表示調查一宗失蹤人口案，要求翻查餐廳的閉路電視片段，惟職員指有關要求須交由公司決定。直至昨日上午10時許，探員再到上述餐廳埋伏，當場拘捕目標男子，懷疑他是綁匪，並以黑布蒙頭將他帶走。警方其後在和豐街搜查被捕人駕駛的平治私家車，並將車輛拖走調查。

事主為商人 熱愛足球 波友透露有人欠300萬賭債

警方拘捕目標男子後，隨即派員到打鼓嶺坪洋村搜查。行動期間，警員在村內逐家逐戶拍門向居民查問，現場上空亦有直升機盤旋協助搜索。有村民形容，警方搜村行動十分「大陣仗」，直升機多次飛過，其間警員提供失蹤男子樣貌，供居民辨認。男事主的波友亦有到坪洋村了解情況，其中一名波友向記者透露，事主早前疑因賭波欠下300多萬元債務，懷疑他債務纏身，因而惹禍上身。

大批警員及直升機搜索肉參 村民形容「大陣仗」

現場所見，警員經一輪搜查後，懷疑村內有一幢三層高的村屋與案有關，於是入屋搜查。警員在樓下駐守，多名鑑證科人員奉召到場搜證。入夜後，警方行動仍然繼續，有警員到村公所調查，另亦調查鄉公所附近一間村屋。

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