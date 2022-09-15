網上刷單員騙案｜4男女刷單賺佣反失共逾百萬元　警方跟進

警方昨日（14日）下午分別接獲1男3女報案，他們均墮入網上招聘陷阱，充當網上買家於購物平台以點擊購物，推高商家名氣來賺取佣金，惟後來騙徒失去聯絡，於是報案。4人共損失104.9萬元，案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。



警方昨日（14日）下午分別接獲一名31歲本地女子、一名44歲印度裔女子及一名32歲印度裔男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。

初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，該名31歲女子、44歲女子及32歲男子遂按指示分別分12次、7次及12次把約9.1萬元、42.7萬元及42萬元存入至對方指定的7個本地銀行戶口以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

同日下午約4時，警方又接獲一名31歲本地女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。

初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分12次將約11.1萬元存入至對方指定的7個本地銀行戶口以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。