毒販Telegram利誘青少年販毒　16人被捕6人未成年　最細15歲

有不法分子利用Telegram等網上平台，以廣告或Hashtag方式，吸引青少年接觸毒品，並以金錢或免費毒品利誘青少年販毒。警方本月13至15日展開代號「滿睽」行動，拘捕16人，涉嫌「販運危險藥物」。警方指出，被捕16人中，有6人是18歲以下人士，當中3人年僅15歲。



西區警區行動主任總督察嚴卓君交代案情。（黃偉民攝）

西區警區行動主任總督察嚴卓君交代案情指，警方留意到有人利用網上平台鼓吹青少年吸毒，並誤導青少年以為大麻不是毒品，甚至以金錢及免費毒品利誘青少年販毒。有見及此，西區警區特別職務隊於7月及8月派遣探員在網上蒐集情報及分析，經深入調查，警方鎖定一批毒販。探員於9月13至15日進行收網行動，拘捕16名毒販（14男2女），年齡介乎15至28歲，包括中學生及大專院校學生，其中一人有黑社會背景。警方亦搜查大角咀一工廈單位及尖沙咀一賓館，懷疑用作毒品儲存倉，檢獲400克大麻花及200克氯胺酮（俗稱K仔），市值約20萬。

嚴卓君指出，被捕16人中，有6人是18歲以下人士，當中3人年僅15歲。嚴表示，不法分子好多時利用telegram、廣告、hashtag及關鍵字眼，吸引年青人接觸他們，並以金錢及免費毒品利誘青少年販毒。

警方提醒市民大麻是毒品，吸食及販運毒品都是非常嚴重的罪行，最高可被判終身監禁或罰款500萬元。警方呼籲家長多加留意子女，勸喻他們不要接觸毒品。