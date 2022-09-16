七旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失4萬元　21歲騙徒重施故技斷正

警方早前接獲一名78歲老婦報案，指於9月13日接獲一個懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是其侄兒並閒談。騙徒其後於9月14日再次致電，並聲稱自己因在內地犯法遭到扣查，需要4萬元現金應急作保釋，要求受害人到指定地方交保釋金。受害人不虞有詐，遂按指示到指定地方將4萬元現金交予懷疑騙徙。受害人在事後聯絡侄兒，懷疑受騙，於是報警。

騙徒昨日（15日）再致電受害人，要求多6萬元現金作保釋。灣仔區人員接報後部署行動，並於同日上午在灣仔區內以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名21歲姓張的本地男子。該名被捕男子現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。



警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。警方指出，電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者。

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

