警跨部門新界南反罪惡　共拘34人　派53張罰款告票

新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田、葵青、大嶼山警區、交通部及行動部人員，展開代號「雷霆2022（THUNDERBOLT 2022）」及「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，昨日（16日）突擊巡查區內多處，搗破1間懷疑非法賭博場所及1間無牌「樓上吧」，同時就其他罪行執法，合共拘捕34人，並發出53張定額罰款通知書。



警方於新界南多處執法，共拘捕34人。（警方提供）

其中，新界南總區反三合會行動組於荃灣沙咀道一工業大廈，搗破1個懷疑非法賭博場所，檢獲7張電動麻雀枱、現金及一批賭具。姓施（50歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕、姓陳（63歲）女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕；12男16女賭客則涉「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）被罰款。

警方於新界南多處執法，共拘捕34人。（警方提供）

另外，荃灣警區反三合會行動組於荃灣沙咀道另一工業大廈，搗破1間無牌「樓上吧」，檢獲5支烈酒、970罐啤酒及一批酒吧設備。姓陳（43歲）男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；13男12女酒客，則涉「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反第599F章被罰款。

警方於新界南多處執法，搗破1間懷疑非法賭博場所及1間無牌「樓上吧」。（警方提供）

而大嶼山警區人員於昨日凌晨時分，在東涌逸東邨一帶發現2名分別24及28歲可疑男子，並在他們身上搜出紅油及手套等懷疑用作非法收數活動之物品，2人均涉「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」被捕。

新界南總區交通部則於同日進行交通執法行動，打擊區內交通違規行為。行動中，1名47歲男子涉嫌「酒後駕駛」被捕。