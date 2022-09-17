警搗九龍新界4非法賭檔及1無牌按摩院　共拘41人最大92歲

警方於過去3日分別於油麻地、大埔及上水，搗破4間非法賭檔及1間無牌按摩院，亦巡查大埔區內20個處所包括游戲機中心及酒吧，合共拘捕41人，年齡介乎29歲至92歲。



油麻地賭檔6人被捕

油尖警區反三合會行動組第三隊進行代號「雷霆2022」行動，打擊由三合會操控的非法賭博場所，並於今日（17日）凌晨約2時許突擊搜查新填地街288至290號一單位，搗破一個懷疑由三合會操作的釣魚機賭檔，檢獲5部釣魚機、一支伸縮棍、2把開山刀、一部讀卡機、11張遊戲卡及約6,000元現金。

行動中，人員拘捕一名56歲本地男子，涉嫌「經營賭博場所」、「管有攻擊性武器」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），該名男子亦被發現為通緝人士。另外，場內4男1女介乎31至57歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。各人亦涉違反第599F章規例被票控。所有被捕男女現正被扣留調查。

新界3賭檔及1按摩院拘35人

另外大埔警區人員周四（15日）起一連兩日在大埔及上水區內展開代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」的反罪惡行動，突擊搜查3個住宅單位，搗破3個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕1男2女介乎54至70歲，涉嫌「經營賭博場所」及違反第599F章規例；另外11男19女介乎34至92歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反限聚令，被發出定額罰款通知書。人員在行動中共檢獲一批賭具及約7.9萬元現金。

此外，人員在大埔廣福道亦搗破一個懷疑無牌按摩院，並拘捕2名本地女子，年齡介乎29歲至47歲，涉嫌「協助經營無牌按摩院」。行動亦巡查了區內20個處所，包括游戲機中心及酒吧等。人員於其中兩間分別位於粉嶺和泰街及大埔廣福道的酒吧內共發現有13個顧客多於4人同坐一桌，涉嫌違反第599F章規例，獲發出定額罰款通知書，警方並向該兩個處所負責人發出傳票及勒令其處所停業7日。

警方提醒市民，經營賭博場所屬嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款500萬元及監禁7年，而在賭博場所內賭博最高可被罰款5萬元及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，齊心抗疫，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。