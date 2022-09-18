警檢有紀錄以來最大宗大麻花案　市值近2億元　拘兩男

警方發現近年有販毒集團從大麻合法化的海外地區偷運大麻來港，並將大量毒品分拆作批發及零售，供應本港酒吧及partyroom等。經深入調查後，警方於9月16日分別在屯門和新蒲崗拘捕兩名41及28歲男子，並於他們身上及所操控的工廈單位內檢獲約904.5公斤大麻花及一公斤冰毒，市值約1.94億元。警方今次搜獲的大麻花數量是本港有紀錄以來最高。



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警方毒品調查科行動組警司劉啟鵬簡介案情，指留意到近年有販毒集團從大麻合法化的海外地區尋找貨源，聯同當地毒販安排極大量大麻偷運來港。經過短暫儲存後，以批發零售供應本地娛樂場所例如酒吧及party room等。警方竭力防止大麻流入本港，以及打擊黑社會利用販毒賺取收入。

經過一連串行動部署，毒品調查科上周五（9月16日）在位於新蒲崗及屯門區工廈，搗破3個相信由黑社會操控的大麻儲存倉庫，拘捕兩名本地男子，檢獲904.5公斤大麻花及一公斤冰毒，市值約1.94億元。今次搜獲的大麻花數量是本港有紀錄以來最高，單單以今次行動所檢獲的大麻花，數量已經超過本港所有執法部門於今年1至7月期間檢獲大麻花的總量。

劉稱，在今次行動發現販毒集團首先由北美洲以建築材料包裝方式收藏毒品，偷運入境後再有仔細分工利用物流業界將毒品儲存於不同工業大廈單位，倉庫內外都裝置監控鏡頭，因此警方執法遇到一定難度同挑戰，但強調警隊有決心同能力打擊任何販毒活動。

警檢有紀錄以來最大量大麻花

毒品調查科總督察湛燿光講述行動細節，指探員透過情報分析同深入調查之後，相信販毒集團利用3個分別位於屯門及新蒲崗的工業大廈單位，作為儲存倉庫。上周五9月16號下午毒品調查科探員，發現一名可疑男子由屯門建泰街一個工業大廈單位離開。探員隨即上前截查，並該名男手持的一個購物袋內發現7包一共重3.5公斤的大麻花。該男子相信同時管理位於建泰街工廈約300呎單位及另一個位於青楊街工廈約800呎單位毒品儲存倉庫。探員在上述兩個工廈單位，檢獲960包共重480公斤大麻花，及3包一共重1公斤的冰毒，並拘捕該名41歲陳姓男子涉嫌販毒。

稍後時間，毒品調查科探員在新蒲崗八達街進行埋伏窺視，發現另一名可疑男子從一個工廈分租單位離開。探員上前截查，在其手持的一個環保袋內發現一包重566克大麻花。探員在該約400呎分租單位進一步檢獲704包共重420.4公斤大麻花，以販毒罪拘捕該名28歲姓郭男子。

整個行動入面總共檢獲904.5公斤大麻花及1公斤冰毒，行動仍在進行，不排除更多人被捕。兩名被捕男子報稱無業，現正被警方扣留調查，警方會在稍後時間以販毒罪暫控兩名男子，周一在屯門及九龍城裁判法院提堂。

高級督察譚瑋諾表示，根據警方拘捕數字，今年1月至7月，一共有264名21歲以下青少年因毒品罪行被捕，而當中五成青少年因為涉及大麻被捕。事實上，自2020年開始，因毒品罪行被警方拘捕的21歲以下青少年中，每年都有超過四成因為涉及大麻相關毒品罪行被捕。另外，根據禁毒處統計數字，大麻依然是21歲以下被呈報青少年最常濫用的毒品。在2022年上半年有接近六成21歲以下被呈報青少年報稱有濫用大麻習慣。

警方關注青少年吸食大麻人數有上升趨勢，可能因部分青少年對大麻存有誤解。其中一個原因可能是青少年得悉近年一些海外國家將所謂消遣用大麻合法化，所以認為大麻帶來的傷害不大，對身體無大影響。

為提升青少年及公眾認識毒害，本月至11月警方開展名為「禁毒季」的禁毒宣傳及教育工作，將推出新一輯的禁毒宣傳動畫及短片、9月25號開始至10月9日亦會有禁毒宣傳車將禁毒資訊帶到社區及於11月舉辦大型社區禁毒活動。禁毒季期間亦會到不同大學、中學宣傳抗毒訊息。

警方再次提醒市民，特別是青少年，「大麻係毒品」，吸食或者管有任何毒品都是犯法，最高可以判監禁7年及罰款100萬元。販毒更加是嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。如果市民有任何關於毒品資訊想向警方舉報，可致電24小時毒品舉報熱線 2527 1234。