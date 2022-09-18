深水埗警區破跨境電騙集團拘3人　兩主腦持雙程證　涉款690萬

警方深水埗警區刑事部於今年9月1日至13日接獲4宗「猜猜我是誰」電話騙案。經調查後，警方於9月16日拘捕三人（年齡介乎34至39歲），其中兩名主腦是持雙程證的內地人，他們涉嫌與全港68宗電話騙案有關，騙款達690萬元。行動中，警方於一賓館檢獲約34萬現金、大量電話卡等。



警方從8月起，陸續收到10多宗針對長者詐騙案件，隨即展開一連串調查工作，成功鎖定一跨境電話詐騙集團。警方於本月16日在油麻地一帶拘捕了兩名持雙程證人士，相信是集團主腦，分別為39歲姓李男子及34歲姓黎女子。另外於九龍城拘捕了一名39歲姓陳本地男子。

行動中，警員在油麻地一賓館檢獲約34萬現金、16張電話卡等。警方相信集團營運超過兩個月，涉及68宗長者電話詐騙案件。所有被捕人被暫控6項涉嫌串謀以欺騙手段取得財產罪，將於明日（19日）上午於西九龍裁判法院提堂。案件交由西九龍重案組跟進。

騙徒斗膽登門取錢更與受害人合照

深水埗警區刑事總督察謝于毅指，不少受害者明知香港有不少電話騙案，但大部分人心態為「不怕一萬，只怕萬一」，令騙徒有機可乘。其中有案件是當騙徒上門到受害人家中拿取騙款，受害人已心感可疑，甚至要求騙徒與他自拍合照，騙徒亦有配合與其自拍，惟受害人擔心親人出事，最終將款項交給騙徒。

深水埗警區署理總督察陳振傑稱，騙徒以流利的廣東話致電長者，訛稱為其兒子或女婿，向受害人表示自己更換了電話號碼，噓寒問暖以博取信任，甚至報稱自己被拘捕，要求受害人繳交保釋金。受害人其後根據騙徒指示，提供其個人資料，包括姓名、地址等。

騙徒購買虛擬貨幣轉移犯罪所得

境外詐騙電話中心會以Telegram發送受害人資料予集團主腦，而主腦收集資料後，於本地聘請不同騙徒，再用太空卡電話聯絡受害人面交款項。當騙徒收到款項後，交給集團主腦，而集團主腦會在不同加密貨幣交易所購買虛擬貨幣，例如泰特幣，轉移犯罪得益到電子錢包。

深水埗警區重案組第一隊案件主管偵緝高級督察楊震宇呼籲，市民可與父母或長輩加強溝通，分享防騙信息，多加留意他們會否有異常舉動，例如在銀行突然提取大量現金，或與陌生人通電話等。如市民懷疑受騙，請立即致電反詐騙協調中心防騙易18222熱線。