70公里強陣風伴大雨雷暴襲港　半小時內至少8批水上活動人士報警

天文台在今日（18日）下午2時45分發出雷暴警告，有效時間至今日下午5時45分，預料香港有幾陣狂風雷暴。在下午4時05分，西貢錄得每小時超過70公里的強陣風。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。在短短約1小時內，警方先後接獲大量求助，主要涉及水上活動人士，包括直立板及獨木舟人士，他們均指由於突然下大雨及有雷暴，被困在海面上，希望有救援人士協助帶他們上岸。

而消防處於下午4時起的半小時內，接獲至少8宗同類報告，更有人的獨木舟翻艇，4人跌進水內，幸自行返回安全位置。部分個案亦涉及小童，救援人員正趕往協助。



其中，下午3時48分，在馬鞍山村路對開海面，有4人報警指正在玩直立板，現場下大雨有雷暴，希望警方協助回岸上。至4時03分，亦有人在馬鞍山耀沙路對開海面玩直立板，同樣要求協助。而同一時間於大埔洋洲，有12人玩獨木舟，指因下大雨感寒冷並且被困海面，希望警方派員支援。

另外，下午4時15分，於西貢白沙洲對開，有9人分別乘坐4隻獨木舟出海，當中包括小童，其間疑遇上風浪，有獨木舟翻側，至少2大2小墮海。及後，2名小童獲救起，初步安全無恙，另外2名獲救人士不清醒，其中一名女子被送往對開海水警基地後，再由救護車轉送將軍澳醫院。

天文台呼籲，雷暴發生時，如身處室外，請儘快到安全地方躲避；離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動；切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆；提防強陣風。留心被飛散或墜落物件擊中；在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風吹襲。