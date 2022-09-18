粉嶺禁錮案│被挾持上私家車少年為中五學生　曾向黑幫借十萬元

警方偵破的懷疑非法禁錮案，消息稱被黑幫挾持上私家車的17歲少年，為港島區就讀的中五學生，他有黑社會背景。他曾多次向有黑社會背景的朋友借錢自用，合共約10萬，已借一段時間，有關借款並不涉及賭債。他因沒有還錢而被挾持上私家車，最經一輪警匪追逐戰後，涉案私家車在粉嶺撞路牌停下，少年獲救。警方現向「非法禁錮」的方向展開調查，拘捕行動仍會繼續，相信會有更多人被捕。



涉事的17歲男事主昨（17日）晚7時許，到旺角朗豪坊與收數男子見面，因沒錢還被押上寶馬私家車離去。其後事主母親收到電話，指其兒子在他們手中，要求代還欠款，相約到大埔墟火車站交錢。

其母擔心兒子安全，於是報警求助，至今（18日）凌晨4時許，4名收數男子帶同事主到大埔墟火車站，其中兩漢下車向事主母親收錢，其餘二人連同事主在私家車等候，埋伏探員突然一擁而上，眾人赫見警蹤作鳥獸散，其中兩人與被探員追上被擒，另兩人乘私家車載同事主絕塵而去。

警方驅車窮追，私家車駛至聯和墟時，男司機慌張跳車往和泰街方向逃去，私家車在無人駕駛下失控，在聯興街與和豐街交界撞到一輛私家車及路牌停下，大批探員包圍私家車，當場拘捕車上一名疑犯，並救出事主，同時在粉嶺樓路截獲逃走司機，行動中合共拘捕4名男子（介乎17歲至26歲）。據悉，4名被捕人士有黑社會背景，涉嫌非法禁錮正被扣留調查，案件現由大埔警區反黑組第2隊接手調查。