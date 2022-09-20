網店涉出售訛稱獲品質認證濾水器濾芯　海關拘公司七旬男董事

一間貿易公司涉嫌於公司網站供應附有虛假商品說明的濾水器濾芯，海關拘捕一名公司男董事。海關表示早前接獲舉報，指一個網站涉嫌銷售一款訛稱已獲得相關濾水器品質認證的濾水器濾芯，經調查後，海關人員昨日（19日）採取執法行動，突擊搜查開設該網站的貿易公司，檢獲12支懷疑違反《商品說明條例》的濾水器濾芯，並拘捕該公司的一名70歲男董事。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶，在網上購物時應審慎。消費者進行網購時，應留意網購公司或有關商戶的商譽是否可靠，如果對網購貨品有任何懷疑，亦應直接向品牌持有人或有關商戶查詢。

海關又表示一向相當關注涉及網購的違規活動，並呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明或價格異常的物品，以免蒙受損失。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於貨品上，或供應已應用虛假商品說明的貨品，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。