橫瀾島快艇爆炸三人跳海逃生　一人死亡　兩獲救者涉非法入境被捕

位於本港東南面的離島橫瀾島，發生釀成人命身亡的船隻爆炸案。事件中有兩人獲救，一人死亡。其中獲救的兩名男子涉嫌「非法入境」被捕，案件交由重案組跟進。

昨日（20日）上午8時許，當時有船家在西貢以南的東龍洲對開，發現有兩名身穿救生衣的男子在海面飄浮，立即駛前將兩人救起，並報案求助。兩人獲救時清醒，據知，有人報稱其乘坐的船隻正在沉沒，故跳海逃生。兩人被送往西貢對面海水警基地，拒絕送院治理，兩人並協助警方調查。



男子遺體被綠色帳篷遮蓋，其身份及事發原因仍有待警方調查。

及至上午10時許，政府飛行服務隊人員，駕駛直升機飛至橫瀾島附近上空時，發現橫瀾島對開海面有一艘船隻起火，立即通知消防處。滅火輪趕至現場開喉灌救，當時船上無人。消防員同時在附近海域搜索，未有發現墮海人士。據悉該船曾在消防到場前發生爆炸，隨後因損毀嚴重而沉沒。

經初步了解，橫瀾島沉沒的船隻為一艘快艇，正是在東龍洲獲救的兩名人士所乘坐的船隻。沉船地點與獲救地點相距約6至7公里。水警人員向該兩人盤查後，相信事發時還有另一名人士穿上救生衣跳海逃生，但不知所終，遂與消防、飛行服務隊及海事處等救援人員，加緊進行搜救；及至下午4時許，於港島鶴咀港大太古海洋科學研究所對開，發現一名身穿救生衣男子漂浮海面，惟救起後當場證實不治。初步相信是橫瀾島船隻事故中，跳海失蹤的人士。而橫欄島距離鶴咀約5至6公里。

據了解，事發時涉事快艇載有3名內地男子，有人報稱因機件問題，快艇於橫瀾島附近發生爆炸。而獲救的兩名男子相信為非法入境人士，身上亦無任何身份證明文件，警方事後以涉嫌「非法入境」將兩人拘捕，案件交由水警總區重案組跟進。