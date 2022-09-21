警突擊搜查油麻地雙層單位　搗非法賭場拘53人

警方有組織罪案及三合會調查科昨日（20日）晚上近12時展開代號「雷霆2022」（THUNDERBOLT 2022）的反罪惡行動，突擊搜查油麻地佐敦道39號至39號A的一個雙層單位，搗破一個同時設有百家樂及麻雀的大型非法賭場，一共拘捕53人。行動中，警方檢獲8張麻雀枱、3張百家樂賭枱、9個電視屏幕、面值約236萬元的籌碼及約50萬元賭款。



（警方提供圖片）

行動中，人員拘捕一名姓蔡本地男負責人（27歲）及一名姓李本地女負責人 （52歲），涉嫌「管理賭博場所」。另外，5名本地男子及9名本地女子，年齡介乎37至67歲，則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕。另外，單位內20名本地男子及17名本地女子，年齡介乎23至75歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，全部人現正被扣留調查。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭博場所內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。