西醫戴港盛涉濫發「免針紙」　消息：警暫控不誠實使用電腦罪

油麻地一間診所76歲男西醫戴港盛涉嫌向顧客濫發「免針紙」，與3名助手同於周二晚（20日）涉「串謀製造虛假文書」 罪被捕，至今日（22日）警方再拘捕8名應診者涉嫌「串謀詐騙」。警方在行動中檢獲193張免針紙及76萬元現金。

消息稱，警方今日暫控戴港盛一項不誠實使用電腦罪，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂，另外3名助手獲准保釋候查，8名應診者則仍在扣查中。



涉案男西醫周三（21日）凌晨被押返帶署。（資料圖片／陳永武攝）

警方早前交代案情指，早前接獲線報，油尖區一間私家診所醫生在未經診症或未檢視病歷紀錄下，簽發免針紙及濫收診金4,000至5,000元。警方於周二晚進行「放蛇」行動，以「串謀製造虛假文書」拘捕1名男醫生及3名女職員。

警方指被捕西醫為香港註冊醫生，3名職員則負責行政工作，輸入資料及收錢等，如同一般診所正常運作，求診人士大多由朋友介紹。警方於行動中檢獲193張免針紙，以及76萬元現金，相信部分為當日簽發免針紙的收益，但因部分求診人士使用信用卡，未計入現金當中。據了解，案中最少涉及2,000張免針紙，估計涉款達千萬元。

至今日警方再以串謀詐騙罪拘捕3男5女，涉嫌當晚曾到診所購買免針紙，年齡介乎35至49歲。西九龍總區重案組總督察李嘉蕙表示，案件仍在調查中，警方不排除有進一步拘捕行動。