海關破5900萬元私煙案　拘兩中年漢

香港海關稅收罪案調查科人員於本周一（9月19日）分別於青衣及元朗偵破一宗大型私煙案件，檢獲2,160萬支私煙，市值約5,900萬港元，應課稅值4,100萬，並拘捕2名涉案男子。



海關檢獲大批私煙。（羅敏妍攝）

海關人員根據情報分析，當日於青衣進行反私煙行動，中午時份在青強街附近截查一輛貨櫃車，並於該個40呎貨櫃內檢獲1,030萬支私煙，當場拘捕51歲貨櫃車司機。人員其後再於元朗一貨櫃場內發現另一個40呎貨櫃，再檢獲1,130萬支懷疑私煙，並拘一名懷疑負責安排2個貨櫃運輸的57歲男子。海關會繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

稅收調查第一組高級督察葉立民表示，海關一周內連續偵破兩宗大型私煙案，相信不法分子趁中秋節及國慶假期前夕補充貨源，以應付市場需要。調查發現，貨櫃上的私煙已用膠袋及紙箱包裹，相信是為了避免海關偵查。

海關指截至9月19日，今年至今已緝獲4億4千萬支私煙，超過去年全年總數，海關會繼續在不同層面嚴厲打擊私煙活動，以保障香港政府的稅收。

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海關指會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關並重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。