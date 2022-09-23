警搗上水、新蒲崗兩賭檔　拘3主持及15賭客

警方新界北總區反三合會行動組，於今日凌晨（23日）進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動暨代號「威決行動」的反三合會行動，打擊上水區內的非法賭博場所，於新運路搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，共檢獲2張電動麻雀枱、約7.1萬元現金及一批賭具。



行動中，人員以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名40歲姓洪本地男子。場內5名本地男子、1名本地女子及2名內地男子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月初旬向警方報到。

警方於新蒲崗一工廈搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。（警方提供圖片）

另外，黃大仙警區反三合會行動組及特別職務隊，根據線報及深入調查，今午約2時半突擊搜查新蒲崗一工廠大廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，拘捕一名31歲姓袁男子涉嫌「經營賭博場所」、一名22歲本地女子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。另外7名本地男子，年齡介乎15至67歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反第599G章規例被發出定額罰款通知書。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。行動中，人員檢獲近50副啤牌、賭款及籌碼總值約55萬港元及小量枱櫈。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。