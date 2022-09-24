長沙灣私人屋苑單位變毒品倉　海關拘3人檢$270萬毒品

海關昨晚（23日）在長沙灣深盛路一私人屋苑進行緝毒行動，拘捕2男1女（年齡介乎22至26歲），搗破一個營運不足一個月的毒品儲存倉，並在單位內及屋苑垃圾桶中，起回部分毒品，市值達270萬元。



海關人員昨晚於屋苑範圍內，截查兩名正打算離開屋苑、分別24歲及26歲本地男子。人員其後揭發其中一名男子的手持膠袋中，藏有770克懷疑氯胺酮，並登上屋苑一個單位調查，再搜獲150克的可卡因，並將單位內一名22歲本地女子拘捕。人員其後再在屋苑一個隱蔽垃圾桶中，檢獲 3.7公斤氯胺酮以及90克霹靂可卡因，檢獲毒品總市值約270萬。

毒品調查科第三組調查主任方子洋指，涉事單位面積約400至500呎，月租需要1萬8千元以上，單位被用作毒品儲存倉、包裝、分銷用途，毒品供應區內市場，估計營運不足一個月。據了解，毒販會視乎每次「出貨」數量，接獲數百至一千元不等的報酬，其中一名被捕人屬單位租客。

海關留意到，最近販毒集團利用守衛森嚴的貴價私人屋苑進行販毒，並會將角色細分，以圖增加執法難度。兩名被捕男子被控「販運危險藥物罪」，其中26歲男子再加控兩項同類罪行，下周一（26日）於西九龍裁判法院提堂，而被捕女子則獲准保釋侯查。