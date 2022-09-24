警葵涌、上水搗兩非法賭檔　拘2主持及24賭客

警方今日（24日）於葵涌及上水分別搗破兩個非法賭檔，共拘捕26名男女。新界南總區反三合會行動組今日展開代號「雷霆 2022」及「犁庭掃穴」行動，於葵涌大白田街一住宅單位搗破一個非法賭博場所。單位內一名69歲黎姓男涉嫌「經營賭博場所」被捕，其餘13女1男，年齡介乎42至67歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人正被扣留調查，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。行動中人員檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及一批賭具。



另外大埔警區反三合會行動組經情報收集及調查後，今午進行代號「雷霆 2022」行動打擊上水區內非法賭博場所，並成功搗破一個在上水新康街的非法麻雀檔。一名59歲男負責人涉嫌「經營賭博場所」拘捕，另外場內5男5女，年齡介乎43至75歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉第599G章規例，被發出定額罰款通知書。所有被捕人正被扣留調查。行動中，人員共檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、約8,000元現金及一批傢具。

警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方，警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。