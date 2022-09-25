葵涌派對房間及無牌樓上酒吧違防疫條例　警拘4人 44人被票控

葵青警區特別職務隊、反三合會行動組、葵涌分區特遣隊及雜項調查隊，昨日（24日）晚上約9點40分於區內展開代號為「擎峰」（MAXCREST）的反罪惡行動，突擊巡查工業街一懷疑樓上派對房間及葵豐街一懷疑樓上酒吧，並在策略性位置設置路障及進行高姿態巡邏。



行動中，葵青警區特別職務隊人員於該懷疑樓上派對房間拘捕一名27歲姓袁男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。房間內7名男子及4名女子，年齡介乎25至27歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組人員於該懷疑樓上酒吧拘捕2男及1女負責人，年齡介乎26至39歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、販毒及無牌賣酒。樓上酒吧內20名男子及13名女子，年齡介乎17至45歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，新界南警察機動部隊在葵豐街截查並發現一名被通緝人士。經初步調查，人員遂拘捕該名25歲姓林被通緝男子。