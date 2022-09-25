大嶼山行山男墮摩天崖昏迷　直升機救起送院

大嶼山發生行山墮崖意外，今日（25日）中午12時18分，一名男子報案指一行10多人，前往彌䃟石澗行山，當行至摩天崖時，同行一名男友人墮下100米山坡昏迷不醒。政府飛行服務隊直升機應召到場搜救．將事主送往東區醫院搶救。事主送院時遍體鱗傷，救援人員對他施心外壓急救。



漁護署列出郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，當中包括位於北大嶼山的彌䃟石澗（彌勒山郊遊徑附近）。上址過往曾發生行山意外，2018年9月，一名32歲男子疑準備參加毅行者活動，其間在彌䃟石澗失蹤，救援人員約2小時後在山坡下發現男事主，惟已陷昏迷，飛行服務隊直升機立即將其送往東區醫院治理，但最終證實死亡。警方懷疑事主意外失足墮下山坡致死。

至於今次發生意外的摩天崖，高60公尺，是彌䃟石澗其中一段，沿途環境優美，屬行山熱點，惟因山勢險要，斜度接近90度，猶如直壁，被行山愛好者評為「五星級難度」。早於 2003年，一批行山人士攀登時發生意外，一名女團友嘗試協助同伴時，自己失足墮崖身亡。而2015年，一名男子與半百同好結伴行山，途中為營救一名被困山崖人士，突失足飛墮60米下崖底重創，最終直升機救起送院，證實不治。