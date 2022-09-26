警新界北反非法賽車行動　荃錦公路2私家車超速越雙白線被截

警方新界北總區交通部執行及管制組特遣隊「反非法賽車專組」人員一連三日（20至25日日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。警方昨日（25日）晚上約11時於荃錦公路發現兩輛私家車高速行駛，期間多次往返大帽山觀景台及錦田，並橫越雙白線。其後警方於雷公田村外截查該兩輛私家車。



經初步調查，車上4名年約20歲至23歲的本地男子涉嫌「非法賽車」被拘，該兩輛私家車被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。其中2名被捕男子各被控一項「非法賽車」罪，案件今日（九月二十六日）於粉嶺裁判法院提堂，另外兩名被捕男子則獲准保釋候查。



另外，警方在荃錦公路及新娘潭路共發現26輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該些車輛被拖往大欖涌車輛檢驗中心作進一步檢驗。行動期間人員共向190輛懷疑超速的車輛發出定額罰款通知書。

警方表示，非法賽車乃嚴重的交通罪行。違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。