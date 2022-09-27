七人車長沙灣違泊　留字條警告抄牌「X你全家」　遭交通警拖走

網上今日（27日）流傳一輯照片，可見一輛黑色七人車違例停泊雙黃線，司機更疑似在車頭留下夾雜粗言穢語的字條，「抄我牌者，X你全家」，態度甚為張狂。惟有照片顯示，於晚上時分，有警車到場調查，並安排拖車七人車拖走扣查。事件引起網民熱議，笑言字條內容是挑戰執法人員，最終自討苦吃，「本來唔想搞你，但見到個牌咁寫，唔搞都唔得。」據悉，深水埗警區交通隊人員共發出兩張告票，其後安排拖車拖走七人車。



帖文吸引逾千網民關注，不少人留言討論，笑指司機留字條不只是多此一舉，更刻意挑戰執法人員，本來可能只是抄牌了事，最終下場是被拖走，「違泊仲要意氣用事，本來320」、「你X人，人X你系列」、「本來以為你好凶狠原來係豬腸粉」。

據悉，事發位置為長沙灣海達邨對開，深水埗警區交通隊人員昨午（26日）5時許發現該車違泊時，已發出一張告票，至晚上8時許再巡至上址，發現司機仍未駕走車輛，遂再度發山告票，並安排拖走。有網民指出，由於海達邨時租泊位收費高昂，而附近屋邨車位不足，故不少人寧願泊街，以致違泊情況嚴重，甚至停車場出入口亦受阻。

深水埗警區於其facebook專頁發文交代事件，指警方昨日留意到有司機在違泊車輛車頭位置展示告示，挑戰執法人員在法例賦予下的執法權力。警方對此舉行為絕不妥協，對相關交通違例事項，深水埗警區人員會堅決採取零容忍的態度，果斷執法，同時亦呼籲駕駛者切勿罔顧公德心，違例泊車而導致阻塞及影響其他道路使用者之安全。