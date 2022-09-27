港水警聯同廣東省公安反走私　拘22名中港男子　檢2830萬元貨物

警方於9月至10月期間，分別聯同廣東省公安廳及本港各政府部門展開一系列的反走私行動，截至今日（27日），警方以涉嫌干犯「出口未列艙單貨物」、「危害他人在海上安全」及「拒絕停航」等罪，拘捕22名男子，共檢獲總市值約2,830萬港元的貨物。此外，上周一（19日）一名內地男子於南丫島附近海面從事走私活動期間，因船隻起火而跳海身亡。



水警總區行動總督察陳思敏表示，因應持續的疫情關係，跨境非法海上活動越趨頻繁，警方於9月至10月期間，展開針對打擊三合會的「雷霆2022」行動；以及聯同廣東省公安廳舉行的「清灣」行動，雙方分別於各自執法水域高調巡邏。

直至今日（27日），警方已拘捕15名本地男子（18至49歲）及7名內地男子（21至39歲），他們分別涉嫌干犯「出口未列艙單貨物」、「危害他人在海上安全」及「拒絕停航」等罪，當中7名被捕男子現正扣留調查中，另外15名被捕男子現已保釋候查，而行動仍在進行中，警方表示不排除有更多人被捕。

在行動中，警方共搜獲一艘貨船、15艘分別裝上2至3個舷外引擎的非法改裝快艇、5輛貨車及1輛七人車，警方相信上述交通工具均用於走私用途；而在案件中所檢獲的貨物，大部分均為高價凍肉，此外亦包括子宮頸癌疫苗、魚苗及香煙等，總市值約2,830萬港元。

截獲12艘非法改裝大馬力印擎快艇

同區刑事部(行動)署理總督察陳翎亦指出，地理上本港與內地只有一水之隔，因此犯罪集團往往利用此獨特位置，將外國抵港的貨品，經水路走私到內地，以逃避關税。在過去三星期的「雷霆2022」行動中，水警總區聯同海關、政府飛行服務隊及海事處，於本港水域的走私熱點中，偵破了3宗屬於不同集團的走私案件，拘捕6名本地男子，檢獲大量急凍日本和牛及香煙，總市值約460萬港元；一共截獲的5輛貨車及15艘快艇，當中所有快艇均配上能提供大馬力的非法改裝引擎，惟均欠缺夜間航海燈、滅火工具及符合法定數量的救生衣。

水警總區行動總督察陳思敏及水警總區刑事部(行動)署理總督察陳翎向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

內地男子因走私船起火跳海身亡

陳思敏續借一宗發生於上周二（20日），釀成人命身亡的走私船隻爆炸案，以解釋從事走私活動的危險性。她指出，當日上午9時許，警方接報在東龍洲對開，有人在海面飄浮，水警到場隨即救起2名內地男子，並帶署調查；至上午10時許，政府飛行服務隊人員，駕駛直升機發現橫瀾島以東海面有一艘船隻起火，滅火輪趕至現場開喉灌救，船上軚房及6個引擎徹底燒毁，隨後船隻因損毀嚴重而沉沒。

經深入調查，警方證實2名被救男子於上周一（19日）與另一男子，一行三人駕駛快艇於南丫島附近進行走私活動，其間因快艇起火，3人跳海逃生，惟其中一名內地男子其後於海上喪生。

男子遺體被綠色帳篷遮蓋，其身份及事發原因仍有待警方調查。

警方強調，輸入未列載貨清單貨物即走私屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款200萬元及監禁7年；而危害他人海上安全可被判監禁4年及罰款20萬元。