車Cam直擊｜觀塘繞道警車甩頂打中的士　交通意外特別調查隊調查

觀塘繞道今日（27日）發生警車車頂甩脫並打中的士的驚險交通意外，導致的士司機受傷。網上流傳一段車Cam影片，可見該輛警車沿觀塘繞道行駛，1米乘3米大小的車頂突然掀起並往後飛去，撃中在後方行駛的的士，的士的擋風玻璃疑一度被車頂遮蔽，的士續向前行駛數米後，車頂才被吹走。根據圖片可見，涉事警車相信是隸屬鐵路警區，為意大利IVECO車款。



翻查資料，警隊於2017年引入意大利車廠IVECO生產的車款，當時警方共購入129架，供各警區及交通部所用。翻查資料，警隊引入的款式為「Daily HI-MATIC」系列，以堅固耐用聞名。

據了解，交通意外特別調查隊會就事件展開調查，同時涉事警車會由機電工程署檢驗。警察通例亦有交代涉及警車的意外和損毀的調查程序，當中提及涉及意外或發現遭受損毀的所有警車，均須盡快送往有關的機電工程署工場檢驗。

事發於今（27日）晨11時許，一輛警車駛出大老山隧道沿觀塘繞道南行，其間車頂突然飛脫，一輛的士駛過，突然黑影罩落，擋風玻璃應聲爆裂，姓鍾（59歲）的士司機報稱擦傷，由救護車送院治理，警方在場調查，該車頂面積約一張單人床，1米乘3米，裂開一分為二，意外原因仍待調查。